رونالدو يفكر بالعودة لريال مدريد

2019/11/14 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير صحفي إيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قد يغادر جدران السيدة العجوز، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني من جديد.

وبحسب موقع

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