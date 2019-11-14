مطالبة نيابية بإلغاء قرار منع استيراد السيارات المتضررة

2019/11/14 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء بإلغاء القرار ٤٣٥ الذي منع بموجبه إدخال السيارات المتضررة الى العراق، مبينة ان هذا القرار حرم آلاف العمال الشباب من فرص العمل في صيانة هذه السيارات واليوم باتت وللأسف تدخل الى دول الجوار ليتم تصليحها هناك .

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