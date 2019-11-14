إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في كمرك سفوان الحدودي

2019/11/14 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس ، عن إتلاف مواد غذائية عبارة عن اجبان وبيض مائدة في كمرك سفوان الحدودي لكونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

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