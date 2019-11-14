استغلت نوم المتظاهرين.. قوات مكافحة الشغب تسلل إلى ساحة التحرير

2019/11/14 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في تطورٍ وتصعيد خطيرين من قبل قوات “فض الشغب” العراقية، سعت صباح اليوم الخميس، إلى التوغل بساحة التحرير في #بغداد، حيث يتواجد #المتظاهرين المعتصمين منذ 25 […]

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