2019/11/14 | 10:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء الجوية: استعدوا للأمطار وللعواصف الرعدية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: استعدوا للأمطار وللعواصف الرعدية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: استعدوا للأمطار وللعواصف الرعدية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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