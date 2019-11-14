2019/11/14 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية التربية والتعليم في الحشد تدعو منتسبي الهيئة الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية الى التوجه لمديريات وزارة التربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 10:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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