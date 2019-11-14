2019/11/14 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق رفض المعتصمون بالنجف أي اعمال تحصل خارج ساحات الاعتصام، وذلك في اشارة الى اعمال التخريب وحرق المؤسسات الحكومية.وقال المعتصمون في بيان لهم “لا يخفى على الجميع ما تعرض له بلدنا العزير من ظلم وجور وفساد واستبداد وتسلط من قبل الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام العفلقي عام ٢٠٠٣ ولغاية يومنا هذا، وما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالوثيقة”.. المعتصمون في النجف يتبرأون مما يحصل خارج ساحات التظاهر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالوثيقة”.. المعتصمون في النجف يتبرأون مما يحصل خارج ساحات التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).