اتساع عجز الميزانية الأمريكية

2019/11/14 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار في أكتوبر الماضي، الذي يعد أول شهور السنة المالية الجديدة.

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