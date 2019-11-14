انطلاق معرض الكتاب الدولي الاول في محافظة السليمانية

2019/11/14 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق في السليمانية يوم الخميس أول دورة لمعرض الكتاب الدولي في المحافظة والذي ستستمر اعماله وفعالياته حتى يوم 23 من الشهر الجاري.

وانطلق المعرض اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ 235 لتأسيس عاصمة الثقافة في اقليم كوردستان.

وتشارك في المعرض أكثر من 300 دار طباعة و نشر محلية واجنبية وبعرض الالاف من عناوين المؤلفات والمنشورات والبحوث.

ويُقام المعرض في منطقة طاسلوجة في السليمانية برعاية رئيس الجمهورية برهم احمد صالح، وشركة اطلس الاصيل، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في السليمانية

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