إسرائيل تعلن انتهاء عملية ’’الحزام الأسود’’ في غزة

2019/11/14 | 10:50

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، انتهاء العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، مطلقا عليها اسم "الحزام الأسود".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل قليل بعد استكمال خطة الحزام الأسود التي تمكن فيها من تحقيق كامل أهدافها وتوجيه ضربة مؤلمة لمنظمة الجهاد".

وبدأت العملية العسكرية باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، فجر الثلاثاء، وقتلت في الغارة أيضا زوجته.

وأعلن الجيش تمكن من استهدف 25 ناشطا فلسطينيا في خلايا إطلاق القذائف الصاروخية، أثناء إطلاقهم القذائف أو استعدادهم لإطلاقها"، مشيرا إلى استهداف مجمعات عسكرية فوق الأرض تابعة لحركة الجهاد.

واعتبر أن الأهداف شملت مستودعات لإنتاج الأسلحة ومخازن الأسلحة ومجمعات عسكرية ومجمعات تدريب وقوارب للقوة البحرية وفتحات أنفاق.

بغداد اليوم-متابعة

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس (14 تشرين الثاني 2019) الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى استغلال موجة التظاهرات في لبنان وتحويلها إلى حرب داخلية.

وقال الرئيس الإيراني في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن اعتبار الولاي

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة "الأناضول" بإصابة 5 جنود أتراك جراء انفجار كبير وقع في مستودع للأسلحة والذخيرة على أرض تابعة لمقر اللواء مدرع 20 في محافظة شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة أن حالة الجنود المصابين "جيدة&qu

بغداد اليوم - متابعة

أفادت القناة الإسرائيلية السابعة "عروتس شيفع" بأن واشنطن رفضت دعوة تل أبيب إليها بالتخلي عن برنامجها للمساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني باعتبارها "استثمارا جيدا".

وجاء هذا التصريح على لسان مساعد و

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