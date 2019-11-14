“بالصور”.. مصرع ايرانيين اثنين وسوري الجنسية اثر نشوب حريق ليلاً في النجف

2019/11/14 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، بمصرع ايرانيين اثنين وشخص سوري الجنسية اثر نشوب حريق ليلاً في محافظة النجف.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “ثلاثه اشخاص اجانب من الجنسية الايرانية والسورية في النجف الاشرف ليله امس الاربعاء نتيجة احتراق ثلاثه معامل “البلاستك” في النجف حي الحرفيين”.واضاف انه “تم إخماد الحريق بمشاركة 20فرقة […]

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