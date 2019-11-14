شاهد بالفيديو.. برلمان العراق يتابع مسار الإصلاحات ومكافحة الفساد

2019/11/14 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث البرلمان العراقي عددا من الإجراءات والمشاريع التي تلبي مطالب المتظاهرين، كذلك عرضت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت أمام رؤساء...

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