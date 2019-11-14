زهير الخويلدي - عالمية الفلسفة في زمننا الثوري

2019/11/14 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " الفلسفة هي التي تعطي براهين ما تحتوي عليه الملة الفاضلة" - أبو نصر الفارابي، كتاب الملة،يحتفل الانسان أين ما كان في كل خميس من الاسبوع الثاني من شهبر نوفمبر باليوم العالمي للفلسفة ولا يمكن الإجابة بسهولة عن سؤال ما الفلسفة؟ ، لأنها الاختصاص الذي لا يمكن تدريسه بالشكل العادي وإنما يتطلب المرور بالطرق البيداغوجية المناسبة التي تحث على التفكير والتدرب على التفلسف الذاتي، ولأنها ليست مجرد م......

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