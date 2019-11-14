تاج السر عثمان - الصراع من أجل انجاز مهام الفترة الانتقالية(2)

2019/11/14 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان 3- السيادة الوطنية : نضال الشعب السوداني من أجل السيادة الوطنية وحرية واستقلال السودان معروف منذ الثورة المهدية التي حررت البلاد من الاحتلال التركي في 1885، وثورة الاستقلال في 1956 التي حررت البلاد من الاحتلال البريطاني، وجاء استقلال السودان بعيدا عن أي أحلاف عسكرية، رغم ظروف الحرب الباردة التي كانت تعج بالاحلاف العسكرية يومئذ مثل : حلف وارسو ، حلف الاطلنطي ، وامتدادتهما الاقليمية مثل : ......

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