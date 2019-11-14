شرطة الطوز لـ

2019/11/14 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

تمكنت مديرية شرطة قضاء الطوز، من إلقاء القبض على شخصين ، بحوزتهما موادٍ مخدرة بعد ورود معلومات استخباراتية عليهما.

وقال العميد حسين

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