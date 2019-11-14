القبض على متهمين سرقا محلا تجاريا في النجف

2019/11/14 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – النجف

افادت مديرية شرطة محافظة النجف، بألقاء القبض على متهمين سرقا محلا تجاريا جنوبي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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