2019/11/14 | 10:57
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (14/11/2019فيديو.. اختطاف مسؤول في الداخلية بوسط بغداد) نشر أولاً على موقع (KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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