الداخلية: ضبط مخبأ للعتاد في ناحية الرياض بقضاء الحويجة

2019/11/14 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط كدسا للعتاد في ناحية الرياض بالحويجة.

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