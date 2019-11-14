محال تجارية تخلو من اصحابها في النجف.. مغلقة تضامناً مع المتظاهرين: شاهد الصور

2019/11/14 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم العشرات من اصحاب المحال التجارية في النجف ،اليوم الخميس، على اغلاق محالهم التجارية تضامناً مع المتظاهرين.وقال مراسل “يس عراق”، إن “هناك تطوّر نوعي في الاحتجاجات، حيث ان آلاف الكسبة والحرفيين في المدينة القديمة في النجف (محيط مرقد الإمام علي ع) اضربوا عن العمل واغلقوا محلاتهم التجاريّة ونظموا مسيرة تضامنيّة إلى […]

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