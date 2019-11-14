2019/11/14 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو.. مسلحون يخطفون مسؤول فى وزارة الداخلية العراقية وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. مسلحون يخطفون مسؤول فى وزارة الداخلية العراقية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. مسلحون يخطفون مسؤول فى وزارة الداخلية العراقية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).