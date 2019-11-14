تعزيزات أمنية إلى الناصرية وعبدالمهدي يقيم الأوضاع

2019/11/14 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوصول تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف في الناصرية لتهدئة الوضع.

وتحاول القوات الأمنية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وكان رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، قد عقد اجتماعا للقيادات الأمنية، لبحث جهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا “داعش”.

وبحث عبدالمهدي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، “جهود القوات المسلحة في التصدي لما وصفها بالعصابات الإرهابية التي تحاول استغلال الظروف الحالية في العراق”، إلى جانب تقييم الوضع الأمني ومتابعة الإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات المختلفة وحماية المتظاهرين السلميين.

ومنذ الأول من تشرين الاول الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية في مختلف أنحاء البلاد والمطالبة بـ”إسقاط النظام” عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية.

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