القبض على أربعة دواعش في أيمن الموصل

2019/11/14 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على أربعة عناصر بتنظيم داعش الإجرامي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى ومن خلال عمل السيطرات المفاجئة، ومذكرات قبض قضائية القى القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".وأضاف انه "تم القبض عليهم في حييّ الشهداء والمامون في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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