المستشار السابق لعبد المهدي يدعو المتظاهرين الى ترشيح عدد من الشخصيات لتشكيل “حكومة وطنية”

2019/11/14 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دعا ليث شبر المستشار السابق لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس تحرير صحيفته العدالة، المتظاهرين الى فتح باب الترشيح لشخصيات وطنية تقوم بتشكيل حكومة وطنية جديدة، مشيراً الى ان عبد المهدي فقد شرعيته برفضه تقديم استقالته من منصبه.وقال شبر في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”، وتابعتها “يس عراق”، إن “رئيس […]

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