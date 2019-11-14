عادل عبد المهدي يبحث مستجدات الاوضاع مع عدد من القيادات الامنية

2019/11/14 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مع عدد من القيادات الامنية الاوضاع الامنية الراهنة في البلاد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن الاخير عقد اجتماعا للقيادات الأمنية، لبحث جهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا تنظيم داعش ولمحاولات استغلال الظروف الراهنة من قبل العصابات الارهابية.

وأضاف البيان أنه تم تقييم الوضع الأمني ومتابعة الإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات وحماية المتظاهرين السلميين ومصالح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

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