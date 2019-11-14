2019/11/14 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس القضاء الاعلى ،اليوم الخميس، اطلاق سراح 1648 متظاهراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: اطلاق سراح 1648 متظاهراً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: اطلاق سراح 1648 متظاهراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).