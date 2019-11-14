2019/11/14 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة
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أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رحيله عن فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، بعد أقل من عامين في صفوفه.
ونشر إبراهيموفيتش، 38 عاما، رسالة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبراهيموفيتش يودع الولايات المتحدة: عودوا للبيسبول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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