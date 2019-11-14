إبراهيموفيتش يودع الولايات المتحدة: عودوا للبيسبول

2019/11/14 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رحيله عن فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، بعد أقل من عامين في صفوفه.

ونشر إبراهيموفيتش، 38 عاما، رسالة

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