التربية في هيئة الحشد يتدعو منتسبيها الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية للتوجه إلى مديريات التربية

2019/11/14 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعت مديرية التربية والتعليم في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، منتسبي الهيئة الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية) الى التوجه لمديريات وزارة

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