رئيس الحكومة الكويتية يقدم استقالته لأمير البلاد

2019/11/14 | 11:51

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بغداد اليوم- متابعة

قدم رئيس الحكومة الكويتية، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

يتبع ...

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، انتهاء العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، مطلقا عليها اسم "الحزام الأسود".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "دخل وقف إ

بغداد اليوم-متابعة

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس (14 تشرين الثاني 2019) الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى استغلال موجة التظاهرات في لبنان وتحويلها إلى حرب داخلية.

وقال الرئيس الإيراني في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن اعتبار الولاي

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة "الأناضول" بإصابة 5 جنود أتراك جراء انفجار كبير وقع في مستودع للأسلحة والذخيرة على أرض تابعة لمقر اللواء مدرع 20 في محافظة شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة أن حالة الجنود المصابين "جيدة&qu

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