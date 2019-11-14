التشكيلة المتوقعة للمنتخب العراقي في مواجهة نظيره الإيراني اليوم

2019/11/14 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يتوقع مراقبون ومختصون بالشأن الرياضي والمنتخب العراقي، بأسماء اللاعبين والتشكيلة التي سيلعب بها المدرب #كاتانيش في الموقعة المرتقبة أمام منتخب #إيران.وتنتظر منتخب العراق مباراة مهمة، […]

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