بارزاني يحذر من تدهور الأوضاع الأمنية في العراق

2019/11/14 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، من تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد وبعض المدن التي تشهد تظاهرات احتجاجية، فيما أشار إلى ان من ...

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