2019/11/14 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14/11/2019 الداخلية تكشف لـKNN معلومات جديدة عن اختطاف عميد المعهد العالي في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.

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