القيادة والتصحيح للشباب

2019/11/14 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جواد عبد الجبار العلي حركة الشباب المتظاهر اليوم في جميع محافظات لديهم القدرات في تصحيح مسيرة البلد بالجوانب الصناعية والتعلمية والزراعية والكمياوية يضاف الى ذلك المهارات في مجال التكنولوجيا، كل هذا تجد الكثير منهم من لديه الثقافة العالية والفنون بكافة اشكالها .إذن الدول التي تهتم بشعوبها تستثمر هذه الطاقه الشبابية وتحاول دعم قدراتهم […]

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