2019/11/14 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا المتظاهرون المعتصمون في ساحـة التحرير وسط العاصمـة بغداد، اليوم الخميس، الخبراء والمختصيـن بالشأن القانوني والنخب الاكاديميـة الى تقديم مقترحاتهم لكتابة وتعديل الدستور اعتبارا من يوم غد الجمعـة.

ونقل مراسل “كلكامش برس”، عن المتظاهرين قولهم، ان” الدعوة جاءت للاطلاع على رأيهم وملاحظاتهم بشأن مواد الدستور المراد تعديلها، والاستماع الى رأي المختصين والقانونيين والخبراء بهذا الشأن “.

واضاف، ان” الدعوة تأتي بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبيـة المطالبة بالاصلاحات ومحاكمة الفاسدين وسراق المال العام ، والتي انطلقت منذ الشهـر الماضي في بغداد والمحافظات “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خيمة لكتابة الدستور في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خيمة لكتابة الدستور في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).