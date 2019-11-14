اليوم.. اسود الرافدين بمواجهة إيران للحفاظ على الصدارة

2019/11/14 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم اليوم الخميس مباراة مهمة مع نظيره الايراني ، في اطار منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وفي المجموعة الثالثة يتطلع منتخب اسود الرافدين للتمسك بالصدارة في مواجهته القوية اليوم مع ايران في ملعب عمان الدولي .

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الخميس أيضاً ، فريقا هونغ كونغ و البحرين على ملعب هونغ كونغ .

ويتصدر منتخبنا الوطني ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الاهداف امام البحرين، مقابل 6 نقاط لايران ونقطة لكل من هونغ كونغ وكمبوديا “.

وتقام الجولة السادسة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل ، حيث يلتقي اسودالرافدين مع البحرين في عمان، وهونغ كونغ مع كمبوديا في هونغ كونغ .

وكانت الجولة الاولى قد شهدت تعادل منتخبنا الوطني مع البحرين 1-1 في المنامة وكمبوديا مع هونغ كونغ 1-1 في فنوم بينه، في حين شهدت الجولة الثانية فوز البحرين على كمبوديا 1-0 في فنوم بينه وإيران على هونغ كونغ 2-0 في هونغ كونغ، وشهدت الجولة الثالثة فوز إيران على كمبوديا 14-0 في طهران والعراق على هونغ كونغ 2-0 في البصرة، وشهدت الجولة الرابعة فوز العراق على كمبوديا 4-0 في فنوم بينه والبحرين على إيران 1-0 في المنامة”.

يذكر ان المنتخب الوطني بكرة القدم قد ادى مرانه الاول في ملعب البتراء بالمدينة الرياضية يوم الاحدالماضي تحضيرا لمواجهة المنتخب الايراني المرتقبة اليوم الخميس ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم والتي تم نقلها من البصرة اإلى عمان .

واكد المنسق العام للاتحاد العراقي في الاردن سعد الزهيري :” ان الجماهير العراقية في عمان استقبلت المنتخب بحفاوة وحضرت بشكل كثيف للتدريبات .



وان الاتحاد العراقي قرر ان يكون الدخول للمباراة مجانا من اجل ضمان دعم جماهيري كبير للفريق “.

وقال الزهيري :” ان الامور الادارية للمنتخبين تم اكمالها ، تأشيرات المنتخب الايراني انتهت وحتى الحجوزات الفندقية ومواعيد التدريب تم الانتهاء منها وسيصل الفريق الايراني إلى عمان يوم الثلاثاء المقبل وسيقيم في فندق الحياة”.

واشار الى ان الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني ، وجه بتسهيل كل الامور لاستضافة مباراتي العراق في التصفيات امام ايران وامام البحرين.



واوضح ان ملعب عمان الدولي جاهز تماما لاستقبال مباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت العاصمة بغداد .

وكان المنتخب الايراني لكرة القدم قد وصل الى العاصمة الاردنية عمان مساء امس الاول الثلاثاء استعدادا لملاقاة منتخبنا الوطني اليوم الخميس

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