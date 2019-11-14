استقرار أسعار صرف الدولار في البورصة

2019/11/14 | 12:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استقرت اسعار صرف الدولار، الخميس، ببورصة الكفاح والاسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.700 دينار لكل 100 دولار وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.

سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

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