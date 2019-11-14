أهم الإفادات والتعليقات بأول جلسة استماع في قضية عزل ترامب

2019/11/14 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في الولايات المتحدة أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب الذي يواجه اتهامات بالضغط على القيادة الأوكرانية من أجل مصلحة

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