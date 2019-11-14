الاعلام الامني تعلن العثور على 7 أوكار للإرهابيين و 4 عبوات ناسفة في قرية الرمل

2019/11/14 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني، العثور على 7 أوكار للارهابيين و 4 عبوات ناسفة في قرية الرمل.

وقالت الخلية في بيان تلقت "العهد نيوز"

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