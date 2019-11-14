الموقف الأمني في ساحتي التحرير والخلاني لهذا اليوم

2019/11/14 | 12:23

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، بأن الموقف الأمني في ساحة التحرير والخلاني وسط بغدا...





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