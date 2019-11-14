نينوى.. خطة لاستثمار مساحات الاراضي المهملة وتحويلها الى مناطق تجارية

2019/11/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ نينوى، منصور المرعيد، الخميس، وجود خطة قيد الدراسة تهدف الى تحويل العديد من الاراضي داخل مدينة

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