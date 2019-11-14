نيجيرفان بارزاني لعلاوي: كوردستان تدعم أي تعديل يصب في مصلحة العراقيين

2019/11/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس المنبر العراقي اياد علاوي في مكتبه، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له .

اللقاء بحث بشكل مفصل ملف التظاهرات الاحتجاجية وتداعيات الاوضاع الحالية، واكد ضرورة الاسراع بالاستجابة لمطالب الجماهير المشروعة .

اللقاء حذر ايضاً من استمرار مجابهة تلك التظاهرات بالعنف ووقف اراقة الدم وتقديم المسؤولين عنه للمحاكم المختصة .

وفيما يتعلق بملف تعديل الدستور اكد بارزاني لعلاوي وللحاضرين ان الاقليم يدعم اي تعديل يصب في مصلحة العراق والعراقيين بوصف كوردستان جزءاً من العراق، موضحاً اهمية حسم قوانين النفط والغاز وتوزيع الثروات والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي من شأنها ان تخدم البلاد.

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