العراق : مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد

2019/11/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر طبية عراقية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 42 في احتجاجات جديدة شهدتها العاصمة بغداد.



وقتل المتظاهرون بعد إصابتهم بقنابل مسيلة للدموع، لترتفع حصيلة قتلى هذه الاحتجاجات منذ بدايتها إلى أكثر من 300 قتيل.

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