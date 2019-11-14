2019/11/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، بأن الوزير نجاح الشمري، بحث مع نظيرته الفرنسية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان الشمري "التقى في العاصمة باريس بوزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بيرلي، وبحثا خلال اللقاء العلاقات العسكرية والامنية بين البلدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يلتقي وزيرة الجيوش الفرنسية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يلتقي وزيرة الجيوش الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).