الشرطة النهرية تنقذ مواطناً حاول الانتحار برمي نفسه في شاطئ الكوفة

2019/11/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس، عن قيام الشرطة النهرية في الكوفة بانقاذ شخص ألقى بنفسه في شاطئ الكوفة للانتحار.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "بإشراف مدير قسم الشرطة النهرية تم إنقاذ شخص من الغرق بعد أن حاول الانتحار ورمي نفسه في النهر مقابل شعبة الكوفة لمكافحة الإجرام".واضافت انه "تم انقاذه من الموت وإجراء الإسعافات الأولية له ونقله فورا إلى مستشفى الفرات الاوسط لتلقي العلاج".

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