بالوثيقة.. أبناء النجف يتبرأون مما يحصل خارج ساحات الإحتجاج

2019/11/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المحتجون بالنجف الاشرف أي اعمال تخريب خلال احتجاجاتهم السلمية.

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