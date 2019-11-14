الانواء الجوية تتوقع طقساً ممطراً في الأيام المقبلة

2019/11/14 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتوقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال الايام المقبلة طقسا ممطرا بانخفاض قليل لدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما جزئيا الى غائم ، مع تساقط امطار خفيفة في اقسامهما الغربية .



والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10)كم .

وفي المنطقة الشمالية الطقس سيكون صحوا مع قطع من الغيوم .



والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى رؤية (8-10)كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 14مئوية والعظمى 28 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية وكربلاء 8 مئوية واعلاها في الناصرية 15مئوية.وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 21 مئوية واعلاها في البصرة31 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم السبت المقبل بانخفاض جديد لدرجات الحرارة مع تساقط للامطار المصحوبة بعواصف رعدية في المنطقة الشمالية يوم الاحد المقبل.

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