2019/11/14 | 12:26

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إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار

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إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار

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