مصدر: المالية لم تلتزم بتوجيه رئيس الوزراء بتخصيص أموالاً لتنفيذ مشروع مجاري بذي قار

2019/11/14 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن عدم قيام وزارة المالية، بتخصيص الأموال الخاصة بإنشاء مشروع تخويل خط مصب مجاري البطحاء، على الرغم من من موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه.

وقال المصدر في حديث لـ"الغد برس" إن "وزارة المالية لم تلتزم بتوجيه رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على تخصيص مبلغ لتنفيذ مشروع تحويل مياه الصرف الصحي لناحية البطحاء".

وأضاف أن "الكشف تم إدراجه ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠١٨، إلا أن وزارة المالية لم تخصص المبالغ المطلوبة ضمن القرار".

وبين، أن "وزارة المالية، تستند إلى قرار استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وليس يموجب التخصيص".

وأشار المصدر إلى أن "خط الإنبوب بطول (٩) كم٢، من مركز الناحية، وصولاً إلى النهر المالح، الغاية منه رفع معاناة المواطنين، كون الإنبوب الحالي يصب في نهر الفرات، ويسبب الكثير من التلوثات وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض".

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