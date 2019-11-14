الكعبي لـ”بلاسخارت”: ماضون بتنفيذ الاصلاحات وتشريع القوانين واجراء التعديلات الدستورية

2019/11/14 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد حسن الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب وجود اتفاق نيابي تام الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الشاملة من تشريع قوانين هامة واجراء تعديلات دستورية ووزارية.

جاء ذلك خلال استقباله لممثلة المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت، بحضور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب لبحث الاوضاع الراهنة في البلاد وجهود الامم المتحدة والبعثة الاممية من اجل دعم العراق والتواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية بما يساهم في تلبية مطالب المتظاهرين ونتائج لقاء بلاسخارت بالمرجعية الدينية ومجلس النواب والقوى السياسية والنقابات والاتحادات والناشطين والجهات ذات العلاقة.

وأوضح الكعبي ان مجلس النواب ماض في الاسراع بإنجاز حزمة من التشريعات والقرارات الاصلاحية التي تتوافق مع المطالب الحقة للمتظاهرين من خلال اصرار رئاسة واعضاء المجلس على اجراء التعديلات اللازمة والتي ابرزها مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات، مشددا على اهمية إدامة الشراكة مع الامم المتحدة بكل ما يخدم العراق والتعاون في إنضاج قوانين تلبي طموح جميع اطياف الشعب العراقي.

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