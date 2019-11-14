2019/11/14 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي، اليوم الخميس، ان مسودة الموازنة الحالية لعام 2020 تتضمن اضافة الكثير من الفقرات استجابة لمطالب المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحديثي لـواع: موازنة 2020 تتضمن الاستجابة لمطالب المتظاهرين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحديثي لـواع: موازنة 2020 تتضمن الاستجابة لمطالب المتظاهرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).