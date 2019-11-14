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لعبة امريكية جديدة لإعادة العراق الى ما قبل 2011


لعبة امريكية جديدة لإعادة العراق الى ما قبل 2011
2019/11/14 | 12:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - خاص

تحاول الولايات المتحدة الامريكية، بشتى انواع الطرق اعادة فرض هيمنتها على العراق بعد ان نجح بكسر طوق الهيمنة على مقدراته وخيراته جميعا.

حيث

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